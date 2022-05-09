رئيس وفاق سطيف: الفارق بين الأهلي وأندية الجزائر.. 50 عاماً

اعترف عبد الحكيم سرار رئيس نادي وفاق سطيف الجزائري بأن نادي الأهلي المصري يتقدم على الأندية الجزائرية بـ 50 عاما، وذلك عقب فوزه على فريقه بأربعة أهداف لا رد لها يوم السبت في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال سرار، في تصريحات للإذاعة الجزائرية: واجهنا فريقا قويا يمتلك عدة لاعبين دوليين في صفوفه، ومن سوء حظنا أنه كان في أفضل حالاته، أما نحن كنا غائبين تماما عن المباراة.

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وأضاف: لعبنا بعشرة لاعبين لأكثر من 60 دقيقة بعد طرد اللاعب أمير قراوي، وهذا لم يسهل مهمتنا. تعرضنا لخسارة مهينة، لا يجب أن نلوم المدرب فيما حدث لأنه لم يمض على استلام مهامه سوى 20 يوما. إذا كان هناك مسؤولون عن هذه الهزيمة، فالمسؤولية تقع بالدرجة الأولى علينا نحن.

وأشاد الجزائري الدولي السابق سرار، قائد وفاق سطيف الأسبق، بالمستوى الذي وصل إليه الأهلي، قائلا إنه يتقدم على أفضل الأندية الجزائرية بـ 50 عاما، وأضاف : الأهلي أكثر من ناد، فهو مؤسسة كبيرة، حتى الفرق الجزائرية التي ترعاها شركات حكومية، بعيدة كل البعد عن هذا المستوى.

واعترف سرار بصعوبة مهمة وفاق سطيف في مباراة الإياب المقررة يوم السبت المقبل على ملعب الخامس من يوليو في العاصمة الجزائرية، مؤكدا أن اللاعبين سيحاولون تقديم أفضل ما لديهم لحفظ ماء الوجه.