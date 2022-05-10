أستراليا تستعد لمواجهة الإمارات الحاسمة بودية الأردن

أعلن الاتحاد الأسترالي لكرة القدم يوم الثلاثاء أن المنتخب الوطني سيلعب أمام الأردن وديا في قطر الشهر المقبل استعدادا لمواجهة الإمارات في مواجهة حاسمة بتصفيات كأس العالم.
وستقام المباراة الودية في الأول من يونيو ، وقبل ستة أيام من مواجهة أستراليا أمام الإمارات في مباراة حاسمة في استاد أحمد بن علي في الدوحة.
وسيتأهل الفائز من هذه المباراة المرتقبة لمواجهة بيرو في الملحق العالمي يوم 13 يونيو على بطاقة الظهور في المجموعة الرابعة في كأس العالم مع فرنسا والدنمرك وتونس.
وقال غراهام أرنولد مدرب أستراليا بيان : رغم أننا نتنافس بقوة داخل الملعب، فإننا نجحنا خارج الملعب في تطوير التواصل والتفاهم الجيد مع الاتحاد الأردني لكرة القدم في السنوات القليلة الماضية، لذا فإنه من دواعي سرورنا أننا توصلنا لاتفاق لإقامة هذه المباراة حيث نستعد لملحق تصفيات كأس العالم في قطر.
ولعبت أستراليا أمام الأردن مرتين في تصفيات كأس العالم الأخيرة وفازت 1-صفر في المباراتين.
وتحلم أستراليا بالتأهل لكأس العالم للمرة الخامسة على التوالي.
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