الأهلي المصري يتوجه إلى "كاس" بسبب نهائي إفريقيا

أعلن النادي الأهلي المصري لكرة القدم يوم الثلاثاء أنه سيتوجه للمحكمة الدولية للتحكيم الرياضي "كاس" للفصل في أزمة ملعب المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا.

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" الاثنين اختيار ملعب محمد الخامس بالمغرب لاستضافة اللقاء، علما بأن فريق الوداد المغربي والأهلي المصري هما الأقرب للتأهل للمباراة النهائية.

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وذكر الأهلي في بيان نشره على موقعه الإلكتروني: قرر النادي الاحتكام إلى المحكمة الرياضية الدولية طلبًا للعدالة في أزمة الملعب الذي يستضيف المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا، وذلك ردًا على رفض "كاف" إقامة المباراة المشار إليها على ملعب محايد بعيدًا عن الفرق الأربعة التي تتبارى في الدور قبل النهائي للبطولة فضلًا عن أمور أخرى تخل بالميثاق الاوليمبي ولوائح الفيفا ولوائح الاتحاد الإفريقي ذاته.

وذكر الأهلي في بيانه أنه طالب "كاف" من قبل بإقامة المباراة في ملعب محايد لذا سيقوم بالطعن على القرار الصادر في هذا الشأن، وسوف يطلب إجراءات مستعجلة للفصل في الموضوع قبل الموعد المحدد للمباراة.



وأوضح الأهلي المصري أن قراره بالتصعيد للمحكمة الرياضية الدولية جاء بعدما رأى أن إسناد تنظيم المباراة النهائية لملعب بعينه للعام الثاني على التوالي قد يترتب عليه منح أحد الفرق أفضلية اللعب على ملعبه ووسط جماهيره فضلا عن مخالفات قانونية ولائحية أخرى. كما أن "كاف" استند إلى وجود عرض وحيد لاستضافة المباراة وتم سحب العرض الآخر دون أن يتم الإعلان عنه أو عن أسبابه.



واقترب الوداد من التأهل للمباراة النهائية بعد فوزه على مضيفه بترو أتلتيكو الأنغولي 3 - 1 في مباراة الذهاب للدور قبل النهائي، كما فاز الأهلي على ضيفه وفاق سطيف برباعية نظيفة.