.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

الزمالك يخسر أمام إنبي بهدفين

  • الخط
الزمالك إنبي
الزمالك يبتعد عن ملاحقه الأهلي بـ8 نقاط

الزمالك يخسر أمام إنبي بهدفين

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أهدر فريق الزمالك ثلاث نقاط مهمة في صراعه على التتويج بلقب الدوري المصري لكرة القدم بعد خسارته بهدفين خلال المباراة التي جمعته بضيفه إنبي يوم الثلاثاء في الجولة الثامنة عشرة من المسابقة.

وسجل هدفي إنبي علي فوزي وجون إيبوكا في الدقيقتين 39 و61.

وتوقف رصيد الزمالك عند 41 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق ست نقاط أمام بيراميدز، الذي لديه مباراتين مؤجلتين وبفارق ثماني نقاط أمام الأهلي، الذي لديه أربع مباريات مؤجلة، وفي المقابل رفع إنبي رصيده إلى 23 نقطة في المركز الثامن.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
بالأرقام.. حصاد 4 سنوات على عودة السينما في السعودية بالأرقام.. حصاد 4 سنوات على عودة السينما في السعودية
اكتشف المزيد