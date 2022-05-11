الزمالك يخسر أمام إنبي بهدفين

أهدر فريق الزمالك ثلاث نقاط مهمة في صراعه على التتويج بلقب الدوري المصري لكرة القدم بعد خسارته بهدفين خلال المباراة التي جمعته بضيفه إنبي يوم الثلاثاء في الجولة الثامنة عشرة من المسابقة.

وسجل هدفي إنبي علي فوزي وجون إيبوكا في الدقيقتين 39 و61.

مادة اعلانية

وتوقف رصيد الزمالك عند 41 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق ست نقاط أمام بيراميدز، الذي لديه مباراتين مؤجلتين وبفارق ثماني نقاط أمام الأهلي، الذي لديه أربع مباريات مؤجلة، وفي المقابل رفع إنبي رصيده إلى 23 نقطة في المركز الثامن.