الزمالك يخسر أمام إنبي بهدفين

أهدر فريق الزمالك ثلاث نقاط مهمة في صراعه على التتويج بلقب الدوري المصري لكرة القدم بعد خسارته بهدفين خلال المباراة التي جمعته بضيفه إنبي يوم الثلاثاء في الجولة الثامنة عشرة من المسابقة.
وسجل هدفي إنبي علي فوزي وجون إيبوكا في الدقيقتين 39 و61.
مادة اعلانية
وتوقف رصيد الزمالك عند 41 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق ست نقاط أمام بيراميدز، الذي لديه مباراتين مؤجلتين وبفارق ثماني نقاط أمام الأهلي، الذي لديه أربع مباريات مؤجلة، وفي المقابل رفع إنبي رصيده إلى 23 نقطة في المركز الثامن.
اقرأ أيضاً
-
"زيزو" يبعد الزمالك في الصدارة بهدف قاتلفاز الزمالك على مضيفه إيسترن كومباني 2 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد في الجولة السابعة عشرة من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، والتي شهدت ... رياضة عربية
-
الزمالك يهزم المصري ويبتعد في الصدارةواصل الزمالك انتصاراته بعدما عدل تأخره بهدف إلى فوز 2-1 على المصري البورسعيدي يوم الخميس في ختام مباريات الجولة 16 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم ... رياضة عربية
-
إعلان أحقية الزمالك في لقب كأس مصر منذ نحو نصف قرنقرر مجلس إدارة اتحاد كرة السلة المصري يوم الأربعاء، تأكيد أحقية نادي الزمالك في لقب كأس مصر لموسم 1974-1975.وقدم الزمالك وثائق تثبت أحقيته في اللقب ... رياضة
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية