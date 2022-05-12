بعد احتجاج الأهلي.. مصر تطلب استضافة نهائي الأبطال

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم يوم الخميس عن تقديم طلب للاتحاد الإفريقي (كاف) لاستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا هذا الشهر، معترضا على إسناد تنظيم المباراة النهائية للمغرب.



وتشير التوقعات إلى مواجهة بين الأهلي المصري حامل اللقب والوداد البيضاوي المغربي في نهائي المسابقة يوم 30 مايو بعد انتصارين كبيرين في ذهاب الدور قبل النهائي.



وتغلب الأهلي 4-صفر على وفاق سطيف الجزائري في القاهرة، بينما فاز الوداد خارج أرضه 3-1 على بترو أتلتيكو الأنغولي.



وبدأت الأزمة حين أعلن الكاف عن إقامة النهائي في المغرب، بعد مباراتي ذهاب قبل النهائي، ما أثار غضب الأهلي بداعي الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص والانحياز للوداد.



وطلب الأهلي من الاتحاد المصري تصعيد القضية للاتحاد الدولي (فيفا).



ورد الاتحاد المصري في بيان يوم الخميس بالإعلان عن طلب استضافة النهائي.



وذكر في بيانه: في إطار التعاون والتنسيق المشترك بين اتحاد الكرة المصري والنادي الأهلي أرسل الاتحاد خطابا رسميا إلى الكاف يطلب فيه استضافة مصر نهائي دوري أبطال إفريقيا للنسخة الجارية 2021-2022 بعد انسحاب السنغال من المنافسة على استضافة النهائي.



وأضاف أن هذا الطلب يأتي: بعد الاعتراض على إسناد تنظيم النهائي للمغرب، الأمر الذي يخل بمبدأ تكافؤ الفرص.



وقال الأهلي في بيان الأربعاء: اختار الكاف ملعبا بعينه يستضيف النهائي للعام الثاني على التوالي وهو ما لم يحدث من جانب أي اتحاد قاري من قبل، كما صدر القرار في توقيت متأخر بعد تقلص عدد الفرق المتنافسة إلى أربعة فقط.



وتابع النادي صاحب الرقم القياسي بالتتويج باللقب عشر مرات ويتطلع للقبه الثالث على التوالي: بات هذا القرار يخدم ناديا بعينه وسيخوض المباراة النهائية – حال تأهله – على ملعبه ووسط جماهيره.

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