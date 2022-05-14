الوداد يتعادل مع بترو أتلتيكو ويبلغ نهائي "الأبطال"

بلغ الوداد البيضاوي المغربي، المباراة النهائية من دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، بعد تعادله 1 - 1 مع ضيفه بترو أتلتيكو الأنغولي يوم الجمعة في إياب الدور قبل النهائي من المسابقة.
وكان الوداد قد فاز ذهابا خارج ملعبه 3 - 1 ليتأهل للنهائي متفوقا 4 - 2 بمجموع المباراتين.
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وسيلعب الوداد في النهائي مع الفائز من مواجهة وفاق سطيف الجزائري مع الأهلي المصري، والتي فاز خلالها الفريق المصري 4 - صفر ذهابا، في انتظار نتيجة مباراة الإياب يوم السبت.
وتقدم بترو أتلتيكو في الدقيقة 21 عن طريق جيلسون، فيما سجل أمير فرحان هدف التعادل للوداد في الدقيقة 27.
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