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الأهلي يتعادل مع وفاق سطيف ويواجه الوداد في النهائي

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الهدف الأول

الأهلي يتعادل مع وفاق سطيف ويواجه الوداد في النهائي

سطيف - رويترز

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تأهل الأهلي المصري حامل اللقب إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بعد تعادله 2-2 مع مضيفه وفاق سطيف الجزائري في إياب الدور قبل النهائي يوم السبت.

واستفاد الأهلي من انتصاره 4-صفر في القاهرة الأسبوع الماضي ليبلغ النهائي للموسم الثالث على التوالي حيث سيواجه الوداد المغربي في 30 مايو.

ومنح أحمد عبد القادر تقدما مبكرا للأهلي بعد دقيقتين لكن الفريق الجزائري أدرك التعادل عبر أحمد قندوسي في نهاية الشوط الأول.

وسدد رياض بن عياد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء ليمنح وفاق سطيف التقدم في الدقيقة 61. وأدرك البديل محمد شريف التعادل للأهلي حامل اللقب في آخر نسختين في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع.

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