الأهلي والزمالك يتنافسان على الكأس "المنسية"

وضع الاتحاد المصري لكرة القدم يوم الاثنين الغريمين الأهلي والزمالك في صراع جديد على لقب نسخة "منسية" لكأس مصر بعد أن حدد الأسبوع المقبل موعدا لاستكمال مباريات موسم 2020-2021 في المسابقة.
وأصر اتحاد الكرة على استكمال المسابقة التي كان من المقرر أن تنتهي العام الماضي لكن ازدحام الموسم المحلي وامتداده حتى سبتمبر حال دون استكمال مباريات المسابقة حتى طواها النسيان لكن الشركة الراعية لمسابقة كأس مصر رفضت إلغاء "النسخة المنسية" وأصرت على استكمالها.
وتأهل الزمالك للدور قبل النهائي لنسخة 2020-2021 وتحدد له يوم 23 مايو موعدا لمواجهة أسوان وسيلتقي الفائز في 21 يوليو تموز في النهائي مع الأهلي أو بيراميدز أو بتروجيت.
وسيلتقي الأهلي مع بيراميدز في دور الثمانية في 26 يونيو والفائز منهما سيلتقي في الدور قبل النهائي مع بتروجيت في الثاني من يوليو.
وحدد الاتحاد المصري لكرة القدم مواعيد مباريات النسخة الحالية لكأس مصر لموسم 2021-2022 إذ تستكمل مباريات دور 32 للنسخة الجديدة يوم 12 يونيو حيث يلتقي المصري مع المنصورة وفي نفس اليوم يلتقي الأهلي مع المصري بالسلوم أحد فرق الدرجة الثالثة.
ويوم 13 يونيو يلتقي الزمالك مع الداخلية في دور 32 .
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