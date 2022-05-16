بسبب مؤمن زكريا.. الأهلي يشكر ليفربول ومحمد صلاح

قدم الأهلي المصري شكره لليفربول الإنجليزي ولاعبيه وعلى رأسهم محمد صلاح بعد الاحتفال بكأس الاتحاد الإنجليزي مع مؤمن زكريا الذي تعرض إلى مرض التصلب الجانبي الضموري ويتواجد في إنجلترا حالياً للعلاج من المرض الذي أبعده عن كرة القدم.

وقال الأهلي في بيانه: يتقدم النادي بعظيم شكره وامتنانه وجماهيره على اللفتة الرائعة التي قام بها لاعبو ليفربول، وعلى رأسهم النجم المصري محمد صلاح، أثناء احتفالهم بالكأس مع نجم الأهلي ومصر مؤمن زكريا الذي يخضع للعلاج في الوقت الحالي بعد تعرضه لأزمة صحية اضطر معها إلى الابتعاد عن كرة القدم منذ عام 2018.

مادة اعلانية

وأضاف: تلك اللحظة لمست القلوب وعكست عراقة النادي الإنجليزي، وقيمة ابن مصر محمد صلاح الذي يفخر جميع المصريين بالمكانة الرفيعة والنجاح الباهر الذي يحققه مع ناديه في كل البطولات.



ولعب زكريا (34 عاماً) مع الأهلي المصري قبل أن يصاب بمرض التصلب الجانبي الضموري الذي أبعده عن ممارسة كرة القدم منذ ديسمبر 2018.