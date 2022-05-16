.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

بسبب مؤمن زكريا.. الأهلي يشكر ليفربول ومحمد صلاح

  • الخط
مؤمن زكريا محمد صلاح
صلاح إلى جانب زكريا بعد الفوز ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي يوم السبت

بسبب مؤمن زكريا.. الأهلي يشكر ليفربول ومحمد صلاح

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قدم الأهلي المصري شكره لليفربول الإنجليزي ولاعبيه وعلى رأسهم محمد صلاح بعد الاحتفال بكأس الاتحاد الإنجليزي مع مؤمن زكريا الذي تعرض إلى مرض التصلب الجانبي الضموري ويتواجد في إنجلترا حالياً للعلاج من المرض الذي أبعده عن كرة القدم.

وقال الأهلي في بيانه: يتقدم النادي بعظيم شكره وامتنانه وجماهيره على اللفتة الرائعة التي قام بها لاعبو ليفربول، وعلى رأسهم النجم المصري محمد صلاح، أثناء احتفالهم بالكأس مع نجم الأهلي ومصر مؤمن زكريا الذي يخضع للعلاج في الوقت الحالي بعد تعرضه لأزمة صحية اضطر معها إلى الابتعاد عن كرة القدم منذ عام 2018.

وأضاف: تلك اللحظة لمست القلوب وعكست عراقة النادي الإنجليزي، وقيمة ابن مصر محمد صلاح الذي يفخر جميع المصريين بالمكانة الرفيعة والنجاح الباهر الذي يحققه مع ناديه في كل البطولات.

ولعب زكريا (34 عاماً) مع الأهلي المصري قبل أن يصاب بمرض التصلب الجانبي الضموري الذي أبعده عن ممارسة كرة القدم منذ ديسمبر 2018.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
مخاوف من اتساع رقعة الصراع المسلح في دارفور مخاوف من اتساع رقعة الصراع المسلح في دارفور
اكتشف المزيد