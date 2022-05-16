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تأجيل نهائي كأس أمير الكويت بسبب الأحوال الجوية

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السالمية كاظمة
من مباراة سابقة بين الفريقين

تأجيل نهائي كأس أمير الكويت بسبب الأحوال الجوية

العربية.نت

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قرر الاتحاد الكويتي لكرة القدم تأجيل المباراة النهائية لكأس الأمير بين السالمية وكاظمة التي كانت مقررة الاثنين على ملعب جابر الأحمد الدولي، أسبوعاً بسبب سوء الأحوال الجوية نتيجة عاصفة رملية تضرب البلاد.

ومن المتنظر أن تقام المباراة النهائية يوم الاثنين المقبل في 23 مايو الحالي.

ويلتقي كاظمة والسالمية في المباراة النهائية للنسخة 60 من كأس أمير الكويت والتي تعتبر ختاماً رسمياً للموسم.

وسبق لكاظمة أن توج باللقب سبع مرات آخرها في موسم 2010-2011، في مقابل لقبين للسالمية آخرهما منذ 21 عاماً عندما تغلب على كاظمة بالذات في نهائي موسم 2000-2001.

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