نهضة بركان يتجاوز مازيمبي ويبلغ نهائي كأس الاتحاد الأفريقي

تأهل نهضة بركان المغربي إلى نهائي كأس الاتحاد الافريقي لكرة القدم بعد فوزه 4-1 على ضيفه مازيمبي من الكونغو الديمقراطية في إياب قبل النهائي يوم الأحد.

وسيلتقي نهضة بركان في النهائي مع أورلاندو بايرتس الجنوب افريقي في ملعب جودسويل أكبابيو الدولي في أويو بنيجيريا في 20 مايو ايار الحالي بعد فوزه 4-2 في النتيجة الإجمالية بعد هزيمته 1-صفر ذهابا في لوبومباشي.

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وضغط نهضة بركان منذ البداية وافتتح أهدافه بالدقيقة العاشرة عن طريق بكر الهلالي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وارتكب المدافع يوسوفو دايو القادم من بوركينا فاسو خطأ فادحا بعدها بدقيقة واحدة استغله المهاجم فيليب كيزومبي ليدرك التعادل للضيوف.

ولعب مازيمبي بعشرة لاعبين بعد طرد المدافع تاندي موابي في الدقيقة 64 لحصوله على الإنذار الثاني.

وسجل نهضة بركان الهدف الثاني في الدقيقة 79 بضربة رأس للقائد العربي الناجي إثر تمريرة عرضية من ركلة حرة للبديل عمر النمساوي.

وحصل بطل نسخة 2020 على ركلة جزاء إثر عرقلة دايو داخل المنطقة نفذها المهاجم يوسف الفحلي بنجاح قبل النهاية بدقيقتين.

وعاد الفحلي ليحرز هدفه الشخصي الثاني والرابع لفريقه في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل الضائع إثر هجمة مرتدة قادها الشرقي البحري.