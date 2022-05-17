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تأجيل نهائي كأس رئيس الإمارات إلى الموسم المقبل

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تأجيل نهائي كأس رئيس الإمارات إلى الموسم المقبل

العربية. نت

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أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، يوم الثلاثاء، تأجيل المباراة النهائية لكأس رئيس الدولة إلى الموسم المقبل.

وقال الاتحاد في بيان صحافي: قرر مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم تأجيل المباراة النهائية لمسابقة كأس رئيس الدولة بين فريقي الوحدة والشارقة إلى الموسم الجديد ، وسيتم تحديد الزمان والمكان لاحقاً .

وكان من المقرر أن تقام المباراة النهائية في الـ 27 من مايو الجاري، قبل أن يتم تقديم موعد اللقاء إلى 25 من ذات الشهر، ومن ثم أعلن الاتحاد الإماراتي عن تأجيل النهائي إلى الموسم الجديد.

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