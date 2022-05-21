نهضة بركان المغربي يتوج بكأس الاتحاد الإفريقي للمرة الثانية

توج نهضة بركان المغربي بلقب كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم للمرة الثانية خلال ثلاث سنوات بفوزه بركلات الترجيح 5-4 على أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي يوم الجمعة.
امتدت المباراة النهائية التي أقيمت في نيجيريا إلى وقت إضافي بعد التعادل بدون أهداف.
ونال نهضة بركان ركلة جزاء نفذها يوسف الفحلي بنجاح في بداية الشوط الإضافي الأول لكن أورلاندو تعادل قبل نهاية الشوط الإضافي الثاني عبر تمبنكوسي لورش.
وحسم نهضة بركان الفوز بركلات الترجيح ليحافظ المغرب على اللقب للمرة الثالثة على التوالي بعد تفوق نفس الفريق في 2020 وفوز الرجاء البيضاوي في العام الماضي.
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