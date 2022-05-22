الأهلي يقلب تأخره إلى فوز على إنبي

قلب الأهلي تأخره بهدف أمام مضيفه إنبي إلى فوز 2 - 1 يوم السبت في مباراة مؤجلة من الجولة الخامسة عشرة من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وتقدم إنبي بهدف سجله مصطفى شلبي في الدقيقة 76، قبل أن يسجل معلول هدفين متتاليين للأهلي في الدقيقتين الخامسة والثامنة من الوقت بدل الضائع للمباراة. وشهدت المباراة طرد إبراهيم يحيى لاعب إنبي في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

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ورفع الأهلي رصيده إلى 37 نقطة في المركز الثالث وتوقف رصيد إنبي عند 24 نقطة في المركز التاسع. وهذا هو الفوز الأول للأهلي بعد ثلاث تعادلات وهزيمة وهو الفوز الحادي عشر للفريق في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في مباراة والتعادل في أربع.

في المقابل، أصبحت هذه هي الخسارة الخامسة لإنبي في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في خمس مباريات والتعادل في تسع.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الوداد المغربي يوم 30 مايو المقبل في المباراة النهائية ببطولة دوري أبطال أفريقيا.