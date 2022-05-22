فيكتور غوميز حكماً لنهائي "الأبطال" بين الوداد والأهلي

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) تعيين الجنوب أفريقي فيكتور غوميز حكماً للمباراة النهائية ببطولة دوري أبطال أفريقيا المقرر لها 30 مايو الجاري في ملعب مركب محمد الخامس بين الأهلي المصري والوداد البيضاوي .
وأرسل كاف خطابا رسميا للأهلي والوداد عبر اتحادات الكرة في بلادهما يخطرهما بطاقم تحكيم تلك المباراة. ويساعد غوميز طاقم تحكيم مكون من الجنوب أفريقي زاخيل توسي مساعد أول وسورو فاتسون مساعد ثاني من ليسوتو والأنغولي هيلدر مارتينيز حكم رابع.
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وأسند الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مسؤولية تقنية حكم الفيديو المساعد للإثيوبي باملاك تيسيما ويساعده السوداني محمد عبدالله والتونسي هيثم قيراط.
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