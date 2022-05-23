منتخب الإمارات يستعين بعموري في مباراة أستراليا الحاسمة

عاد عمر عبد الرحمن "عموري" أفضل لاعب آسيوي سابقا إلى تشكيلة منتخب الإمارات بعد غياب عامين ونصف العام، وقبل مواجهة أستراليا الحاسمة الشهر المقبل في تصفيات كأس العالم 2022 لكرة القدم.

واختار رودولفو أروابارينا مدرب الإمارات، تشكيلة من 30 لاعبا، بقيادة عموري أفضل لاعب آسيوي في 2016، للدخول في معسكر في دبي يوم الثلاثاء وقبل مواجهة أستراليا في السابع من يونيو في الدوحة.

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وفقد صانع اللعب البالغ عمره 30 عاما موقعه في تشكيلة الإمارات بسبب سلسلة من الإصابات ومنها إصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة في 2018 أثناء اللعب مع الهلال السعودي على سبيل الإعارة.

وشارك عموري لآخر مرة مع الإمارات خلال الخسارة 1-صفر أمام فيتنام في تصفيات كأس العالم في نوفمبر 2019، لكنه ترك بصمة إيجابية في الأشهر الأخيرة، وقاد شباب الأهلي للأدوار الإقصائية في دوري أبطال آسيا هذا العام.

وسيتأهل الفائز من مباراة الإمارات مع أستراليا لمواجهة بيرو في الملحق العالمي يوم 13 يونيو على بطاقة الظهور في المجموعة الرابعة في كأس العالم مع فرنسا والدنمرك وتونس.

وتخوض الإمارات مباراة ودية أمام غامبيا يوم الأحد المقبل، على أن تسافر التشكيلة إلى قطر في اليوم التالي.