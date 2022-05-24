الزمالك يهزم أسوان ويتأهل إلى نهائي كأس مصر

بلغ الزمالك المباراة النهائية من نسخة الموسم الماضي لبطولة كأس مصر لكرة القدم، عقب فوزه على أسوان 2 - 1 يوم الاثنين في الدور قبل النهائي.
وسيواجه الزمالك في المباراة النهائية، الفائز من مواجهة الدور قبل النهائي الأخرى، والتي ستجمع ما بين بتروجيت والفائز من مباراة دور الثمانية بين الأهلي وبيراميدز.
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وتقدم أسوان في الدقيقة التاسعة عن طريق محمد ناجي، قبل أن يدرك محمود علاء التعادل للزمالك في الدقيقة 33، فيما أضاف يوسف أوباما الهدف الثاني في الدقيقة 36.
وشهدت المباراة تصدي محمد عواد حارس مرمى الزمالك لضربتي جزاء في الدقيقة 55 و75، نفذها كل من محمد رزق وأحمد دحروج من فريق أسوان.
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