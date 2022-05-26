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الأهلي المصري يغلق تدريباته أمام وسائل الإعلام

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لقاء سابق لفريق الأهلي المصري

الأهلي المصري يغلق تدريباته أمام وسائل الإعلام

القاهرة - د ب أ

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قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، إغلاق مران الفريق أمام وسائل الإعلام، اعتبارًا من يوم الخميس، وحتى موعد مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي المقرر إقامتها مساء الاثنين المقبل.

وذكر الموقع الرسمي للأهلي المصري يوم الخميس، أن الجهاز الفني للفريق أخطر البعثة الإعلامية المتواجدة في الدار البيضاء، بالتواصل مع وسائل الإعلام الراغبة في حضور المران وإبلاغها بقرار الجهاز الفني، وذلك للحفاظ على تركيز اللاعبين قبل مواجهة الوداد المرتقبة.

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى الدار البيضاء يوم الأربعاء، استعدادا لمواجهة الوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الأهلي مع الوداد المغربي مساء الاثنين المقبل على ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، حيث يسعى الأهلي للحفاظ على لقب دوري أبطال إفريقيا، والفوز بالبطولة للمرة الحادية عشرة في تاريخه والثالثة على التوالي.

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