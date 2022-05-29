الإمارات تتعادل مع غامبيا قبل مواجهة أستراليا الحاسمة

تعادلت الإمارات على أرضها 1-1 مع غامبيا في مباراة ودية لكرة القدم يوم الأحد استعدادا لمواجهة أستراليا في مواجهة حاسمة في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 لكرة القدم.
وتقدم الهداف علي مبخوت بهدف للإمارات من ركلة جزاء، بعدما سدد على عكس اتجاه الحارس في الدقيقة 39 في استاد زعبيل بنادي الوصل.
وأدرك موسى بارو التعادل لمنتخب غامبيا، الذي قدم مستويات رائعة في كأس الأمم الأفريقية هذا العام، في الدقيقة 48.
ومن المقرر أن تسافر تشكيلة الإمارات إلى قطر يوم الاثنين استعدادا لمواجهة أستراليا في الدوحة في السابع من يونيو .
وسيتأهل الفائز من هذه المباراة لمواجهة بيرو في الملحق العالمي يوم 13 يونيو على بطاقة الظهور في المجموعة الرابعة في نهائيات كأس العالم مع فرنسا والدنمارك وتونس.
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