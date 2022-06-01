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أبوظبي تستضيف كأس السوبر الأرجنتيني حتى 2026

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عارف العواني كلاوديو تابيا
عارف العواني أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي وكلاوديو تابيا رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم

أبوظبي تستضيف كأس السوبر الأرجنتيني حتى 2026

العربية.نت

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وقع مجلس أبوظبي الرياضي شراكة استراتيجية مع الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم يوم الأربعاء، تستضيف العاصمة الإماراتية على إثرها بطولة كأس السوبر الأرجنتيني 4 أعوام، بالإضافة إلى إقامة المنتخب الأرجنتيني معسكره الإعدادي لكأس العالم 2022 في أبوظبي.

وبحسب الاتفاقية فإن أبوظبي ستستضيف كأس السوبر الأرجتيني لمدة 4 أعوام متتالية تبدأ منذ يناير 2023، كما سيعسكر المنتخب الأرجنتيني بالعاصمة الإماراتية شهر نوفمبر 2022 ويخوض مجموعة من المباريات الودية استعداداً لكأس العالم التي تقام ذات الشهر.

ويحل المنتخب الأرجنتيني في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات السعودية والمكسيك وبولندا.

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