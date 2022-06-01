الوحدة الإماراتي يتعاقد مع المدرب البرتغالي كارفاليال

أعلن الوحدة الإماراتي تعاقده مع المدرب البرتغالي كارلوس كارفاليال يوم الأربعاء خلفا للفرنسي جريجوري دوفرن بعد إنهاء دوري المحترفين في المركز الثالث.
ودرب كارفاليال (56 عاما) عدة أندية برتغالية أبرزها سبورتنغ لشبونة وبراغا، الذي توج معه بكأس البرتغال، كما درب سوانزي سيتي بالدوري الإنجليزي الممتاز، وبشيكطاش وباشاك شهير في تركيا.
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وكان مرشحا لقيادة بلاكبيرن روفرز الإنجليزي في الموسم المقبل قبل أن يقرر قيادة الوحدة.
وخاض الوحدة مسيرة جيدة في الدوري بالموسم الماضي إذ خسر ثلاث مرات فقط في 26 مباراة، واحتل المركز الثالث بفارق 12 نقطة عن العين البطل ونقطتين فقط عن وصيفه الشارقة وتأهل لدوري أبطال آسيا.
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