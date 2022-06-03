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تونس تسحق غينيا الاستوائية برباعية في التصفيات الإفريقية

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منتخب تونس غينيا الاستوائية
من لقاء تونس وغينيا الاستوائية

تونس تسحق غينيا الاستوائية برباعية في التصفيات الإفريقية

تونس - رويترز

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سجل البديل يوسف المساكني هدفين خلال انتفاضة تونس في الشوط الثاني لتفوز بلاده 4-صفر على غينيا الاستوائية في افتتاح مشوارها بتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023 لكرة القدم يوم الخميس.

انتظر منتخب تونس حتى الشوط الثاني لفك التكتل الدفاعي لمنافسه ليفتتح التسجيل بواسطة المهاجم نعيم السليتي في الدقيقة 56.

وعزز سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك المصري تقدم تونس عندما أضاف الهدف الثاني في أول لمسة للكرة بعد دخوله أرض الملعب بديلا في الدقيقة 66.

وسجل صانع اللعب المساكني الذي حل بديلا الهدف الثالث من تسديدة من داخل المنطقة في الدقيقة 80 قبل أن يعود ليكمل الرباعية بعد خمس دقائق.

وتصدرت تونس ترتيب المجموعة العاشرة برصيد ثلاث نقاط متقدمة بفارق الأهداف عن ليبيا الفائزة 1-صفر على بوتسوانا يوم الأربعاء.

ويسافر منتخب تونس المتوج بلقب كأس الأمم الإفريقية مرة واحدة في 2004 لمواجهة بوتسوانا في الجولة الثانية يوم الأحد المقبل.

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