الجزائر تهزم أوغندا بثنائية

فاز المنتخب الجزائري على ضيفه منتخب أوغندا 2 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في الجولة الأولى من منافسات المجموعة السادسة بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا التي تقام بكوت ديفوار العام المقبل، والتي شهدت أيضا تعادل منتخب النيجر مع نظيره التنزاني 1 - 1.

وسجل هدفي المنتخب الجزائري عيسى ماندي في الدقيقة 28 ويوسف البلايلي في الدقيقة 80 وأهدر فاروق ميا لاعب منتخب أوغندا ركلة جزاء في الدقيقة 35.

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وحصد المنتخب الجزائري أول ثلاث نقاط له في التصفيات ليعتلي صدارة ترتيب المجموعة فيما ظل المنتخب الأوغندي بلا نقاط في قاع الترتيب.

وجاءت بداية المباراة متوسطة المستوى وسرعان ما فرض المنتخب الجزائري سيطرته على مجريات القاء وتوالت محاولاته الهجومية بحثا عن تسجيل هدف التقدم، فيما تراجع منتخب أوغندا لوسط ملعبه واعتمد على شن الهجمات المرتدة.

وكاد يوسف البلايلي أن يفتتح التسجيل للمنتحب الجزائري في الدقيقة التاسعة عندما مرر حسين بن عيادة كرة عرضية من الجانب الأيمن قابلها البلايلي بضربة رأس من داخل منطقة الست ياردات لكنها مرت بجوار القائم الأيمن.

واستمرت محاولات المنتخب الجزائري بحثا عن تسجيل هدف التقدم، وسط دفاع قوي ومنظم من لاعبي المنتخب الأوغندي لينحصر اللعب في وسط الملعب.

وظل اللعب منحصرا في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 28 والتي شهدت تسجيل المنتخب الجزائري لهدف التقدم عندما لعبت ركلة حرة إلى داخل منطقة جزاء منتخب أوغندا قابلها إسلام سليماني بضربة رأس لتصطدم بالعارضة ثم ارتدت لتصطدم بجسد عيسى ماندي قبل ان تعانق الشباك.

وفي الدقيقة 32 احتسب الحكم ركلة جزاء للمنتخب الأوغندي بعدما قام رشد غزال بإعاقة خالد أوشو داخل منطقة الجزاء، وسدد ركلة الجزاء فاروق ميا ولكن الحارس الجزائري مصطفى زغبة تألق وتصدى للكرة.

وكاد يوسف بلايلي أن يسجل الهدف الثاني للمنتخب الجزائري في الدقيقة 35 عندما لعبت كرة طولية إلى داخل منطقة جزاء المنتخب الأوغندي في الناحية اليسرى قابلها بلايلي بضربة خلفية مزدوجة حولها الحارس الأوغندي شارليس لوكواجو بأطراف أصابعه إلى ركلة ركنية.

واستمرت محاولات المنتخب الجزائري الهجومية بحثا عن تسجيل هدف ثاني، ولكنه فشل في اختراق دفاع المنتخب الأوغندي لينحصر اللعب في وسط الملعب حتى أطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم المنتخب الجزائري بهدف نظيف.

ومع بداية الشوط الثاني، كثف المنتخب الجزائري من محاولاته الهجومية بحثا عن تسجيل هدف ثان، في المقابل، استمر تراجع المنتخب الأوغندي لوسط ملعبه مع الاعتماد على شن الهجمات المرتدة.

ورغم السيطرة شبه المطلقة للمنتخب الجزائري لكنه فشل في إيجاد ثغرة في دفاعات المنتخب الأوغندي لتهديد المرمى لينحصر اللعب في وسط الملعب.

وظل اللعب منحصرا في وسط الملعب في الدقيقة 72 عندما توغل يوسف البلايلي بالكرة من الناحية اليمنى ودخل منطقة الجزاء وسدد كرة قوية تصدى لها الحارس شارليس لوكواجو.

وفي الدقيقة 77 سدد إسماعيل بن ناصر لاعب المنتخب الجزائري كرة قوية من خارج منطقة الجزاء لكن كرته مرت بجوار القائم الأيسر بسنتيميترات قليلة.

وشهدت الدقيقة 80 تسجيل المنتخب الجزائري للهدف الثاني عندما انطلق يوسف البلايلي بالكرة من الناحية اليسرى وتوغل بها حتى وصل على حدود منطقة الجزاء وسدد كرة أرضية قوية اصطدمت بالقائم الأيمن قبل أن تعانق الشباك.

ومر الوقت المتبقي من الشوط الثاني بدون جديد قبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية اللقاء بفوز المنتخب الجزائري 2 - صفر.

وفي المباراة الثانية، تعادل منتخب النيجر مع منتخب تنزانيا 1 - 1، وتقدم منتخب تنزانيا بهدف سجله جورج مبولي في الدقيقة الأولى وتعادل منتخب النيجر بهدف سجله دانييل سوساح في الدقيقة 26. وحصد المنتخبان أول نقطة لهما في التصفيات.