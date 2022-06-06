الإمارات تواجه أستراليا في الملحق الآسيوي

سيكون الحلم الأسترالي بالظهور في كأس العالم لكرة القدم للمرة الخامسة على التوالي على المحك يوم الثلاثاء عند خوض مواجهة فاصلة أمام الإمارات في قطر للتمسك بأمل العودة لخوض النهائيات في نوفمبر المقبل.



وتأهلت أستراليا لكل نسخ كأس العالم منذ 2006، حين شاركت للمرة الثانية فقط منذ ظهورها الأول في 1974، وستضطر مجددا لقطع طريق غير مباشر إلى البطولة.



وعاش الجمهور الأسترالي أجواء ملحق التأهل لكأس العالم كثيرا، وتجرع مرارة الهزيمة من إيران في 1997 بسبب قاعدة الأهداف خارج الأرض، بينما فجرت ركلة جزاء جون ألويسي أمام أوروغواي احتفالات التأهل لنسخة ألمانيا 2006.



وتغلبت أستراليا على هندوراس لتحجز مقعدها في نهائيات روسيا قبل أربع سنوات، بعد أن هزمت سوريا في الملحق الآسيوي.



وسيضطر فريق المدرب غراهام أرنولد للسفر لمسافات طويلة مجددا لقطع رحلة مشابهة إلى البطولة.



وسيتأهل الفائز لمواجهة أخرى فاصلة أمام بيرو بعد ستة أيام لحجز مقعد في نسخة قطر.



وكانت آخر مواجهة بين المنتخبين في دور الثمانية بكأس آسيا 2019 وفازت الإمارات في لقاء عصيب 1-صفر بهدف علي مبخوت حين استغل خطأ دفاعيا.



وكان هذا الانتصار الوحيد للإمارات في ست مباريات ضد أستراليا منذ 2011 مقابل ثلاث هزائم وتعادلين بدون أهداف.



والتعادل بعد 90 دقيقة في مباراة الثلاثاء يعني خوض وقت إضافي واذا استمر ستحسم ركلات الترجيح النتيجة.



وتتطلع الإمارات للتأهل لكأس العالم للمرة الثانية في تاريخها بعد 32 عاما من مشاركتها الأولى في 1990 وأعاد المدرب رودولفو أروابارينا صانع اللعب المهاري عمر عبد الرحمن (عموري)، أفضل لاعب في آسيا سابقا، إلى القائمة الدولية.

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