جلال يريح صلاح عن مباراة مصر وإثيوبيا

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الاثنين أن القائد محمد صلاح نجم ليفربول سيغيب عن مواجهة إثيوبيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023 بسبب الإصابة.

وقال الاتحاد في حسابه على "فيسبوك": فضل الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة إيهاب جلال إراحة محمد صلاح في مباراة إثيوبيا المقرر لها التاسع من يونيو ومنحه راحه عقب إجرائه لأشعة أثبتت وجود شدخفيف.

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لكن الاتحاد أعلن عودة محمد الشناوي حارس الأهلي للتدريبات بعد سلبية مسحة كورونا التي خضع لها الحارس تحت إشراف الجهاز الطبي للمنتخب بقيادة محمد أبو العلا.

واستهلت مصر مشوارها مع المدرب الجديد جلال بالفوز 1-صفر على ضيفتها غينيا في افتتاح التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية يوم الأحد.