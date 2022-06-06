مصر تحقق فوزاً صعباً على غينيا في تصفيات كأس أفريقيا

بدأ منتخب مصر مشواره في المجموعة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم المقرر إقامتها بكوت ديفوار عام 2023 بالفوز 1 - صفر على ضيفه منتخب غينيا في الجولة الأولى للمجموعة يوم الأحد التي شهدت أيضا فوز مالاوي 2 - 1 على ضيفتها إثيوبيا.

وحصد منتخب مصر صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بأمم أفريقيا برصيد 7 ألقاب ووصيف بطل النسخة الماضية التي أقيمت بالكاميرون مطلع العام الحالي أول ثلاث نقاط في مسيرته بالمجموعة، ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة، بفارق هدف خلف منتخب مالاوي (المتصدر)، المتساوي معه في نفس الرصيد. في المقابل، بقي منتخب غينيا بلا رصيد من النقاط، ليحتل المركز الأخير، بفارق هدف خلف منتخب إثيوبيا.

مادة اعلانية

وتقمص (البديل) مصطفى محمد دور البطولة في المباراة، عقب تسجيله هدف المنتخب المصري الوحيد في الدقيقة 87، ليقود منتخب (الفراعنة) لتحقيق انتصاره الأول تحت قيادة مديره الفني الوطني إيهاب جلال، الذي تولى تدريب الفريق في أبريل الماضي، خلفا للبرتغالي كارلوس كيروش.

ويخرج منتخب مصر لملاقاة مضيفه منتخب إثيوبيا في الجولة القادمة، في حين يلعب منتخب غينيا مع ضيفه منتخب مالاوي يشار إلى أن متصدر ووصيف المجموعة، سوف يشاركان في النهائيات التي ستجرى في صيف العام المقبل.