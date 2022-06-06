4 مدربين تعاقبوا على تدريب الإمارات وصولاً للملحق

استعانت الإمارات بأربعة مدربين لخوض التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال 2022 في قطر وهم الهولندي بيرت فان مارفيك على فترتين والصربي إيفان يوفانوفيتش والكولومبي خورخي لويس بينتو والأرجنتيني رودولفو أروابارينا في سابقة لمنتخب الدولة الخليجية الذي يخوض يوم الثلاثاء مواجهة هامة مع أستراليا لتحديد خامس قارة آسيا.

واستلم فان مارفيك قيادة "الأبيض" في فترته الأولى في 20 مارس 2019، قاده خلالها في 4 مباريات في التصفيات أمام ماليزيا (2-1) وإندونيسيا (5-صفر) وتايلاند (1-2) وفيتنام (صفر-1)، لتتم إقالته في ديسمبر من العام عينه.

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وعُيِّن يوفانوفيتش مدربا لمدة 4 أشهر وأقيل من منصبه في أبريل 2020، دون أن يخوض المنتخب تحت قيادته أي مباراة رسمية أو ودية، في خضم توقف النشاط الرياضي بسبب تفشي جائحة كوفيد-19.

وتكرر الأمر مع بينتو الذي عُيِّن بديلا ليوفانوفيتش في يونيو 2020، فأقيل من منصبه في نوفمبر، بعدما خاض المنتخب تحت قيادته ثلاث مباريات ودية، حيث خسر أمام أوزبكستان 1-2 والبحرين 1-3، وفاز على طاجيكستان بصعوبة 3-2 بعدما كان متأخرا بهدفين.

وقال بينتو بعد إقالته "كان لدي أحلام كبيرة بالوصول مع الإمارات إلى كأس العالم، وأتمنى أن تحقق ذلك مع مدرب آخر".

تم الاستعانة بفان مارفيك للمرة الثانية، وقاد "الأبيض" في 12 مباراة بالتصفيات بين يونيو 2021 وفبراير 2022، قبل أن يتمّ تعيين أروابارينا مكانه ويقوده في آخر مباراتين في الدور الآسيوي الثالث الحاسم أمام العراق (صفر-1) وكوريا الجنوبية (1-صفر).