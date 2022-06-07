أبوظبي تستضيف كأس السوبر المصرية لموسمين

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن إقامة مباراتي كأس السوبر المصري بين الفريقين الفائزين بدرع الدوري وكأس مصر للموسم الماضي 2020 - 2021 والموسم الحالي 2021 - 2022 بدولة الإمارات.

وأصدرت الشركة بيانا رسميا عقب توقيع بروتوكول التعاون بينها وبين مجلس أبوظبي الرياضي، وتعهد الأخير بتنظيم رائع لمباراتي الكأس السوبر نظرا لقيمتها الكبيرة من الناحية الفنية والجماهيرية والإعلامية والتسويقية.

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وأعرب مجلس أبوظبي الرياضي عن سعادته الغامرة "باحتضان كأس السوبر المصرية مجدداً والتي ستكون امتدادا رائعا لحضور الكرة المصرية على أرض الإمارات التي تستقبل وترحب بالجميع بعد النجاحات الكبيرة التي حققتها التجارب الماضية والمكتسبات المهمة من حيث التجمع الشبابي المصري والمؤازرة الجماهيرية المصرية الكبيرة على أرض الإمارات".

وأكدوا أن مجلس أبوظبي الرياضي "حريص على تسخير كافة الإمكانيات لتحقيق النجاح التنظيمي لمباراة كأس السوبر المصرية".

وكانت أبوظبي استضافت مسابقة الكأس السوبر المصرية أربع مرات سابقة بين الأهلي والزمالك في ثلاث مواجهات والأهلي والمصري مرة واحدة.