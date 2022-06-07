الزمالك يعلن مقاطعة رابطة الأندية المصرية

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه تقدم ببلاغ رسمي ضد أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم.

وقال مرتضي في مؤتمر صحافي يوم الثلاثاء: تحدثت مع أحمد دياب بشأن أخطاء الحكام في مسابقة الدوري المصري ولكنه أخطرني بأن لجنة الحكام تابعة لاتحاد الكرة برئاسة جمال علام، وعندما تحدثت مع رئيس الجبلاية بشأن الحكام أخطرني بأن الحكام مع رابطة الأندية، وعندما عدت للحديث مع رئيس الرابطة فوجئت بتطاوله ولكني سأحصل على حقي بالقانون.

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وأضاف: مجلس الإدارة قرر بالإجماع عدم التعامل مع رابطة الأندية المصرية المحترفة، ولن نتعامل مع عامر حسين رئيس لجنة المسابقات.

ويتصدر الزمالك حاليا ترتيب الدوري المصري برصيد 44 نقطة بعدما خاض 20 مباراة.