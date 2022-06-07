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منتخب مصر يفقد ثنائي الدفاع أمام إثيوبيا

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صلاح منتخب مصر
تدريبات سابقة للمنتخب المصري

منتخب مصر يفقد ثنائي الدفاع أمام إثيوبيا

القاهرة - رويترز

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ستفتقد مصر ثنائي دفاع الأهلي ياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم بسبب المرض والإصابة على الترتيب خلال مواجهة إثيوبيا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2023 لكرة القدم.

وستلعب مصر، التي استهلت التصفيات الإفريقية بالفوز 1-صفر على غينيا في أول مباراة للمدرب إيهاب جلال، مع إثيوبيا في مالاوي يوم الخميس المقبل دون القائد محمد صلاح بسبب الإصابة أيضا.

وقال الاتحاد المصري بصفحته على "فيسبوك" يوم الثلاثاء، إن إبراهيم مدافع الأهلي لم يتمكن من السفر إلى مالاوي بسبب إصابته "بنزلة برد شديدة" رغم سلبية مسحة كورونا.

وأضاف الاتحاد أن المدافع عبد المنعم سيبقى في القاهرة لاستكمال العلاج بالتنسيق مع الجهاز الطبي لمنتخب مصر.

وكان جلال مدرب مصر قرر يوم الاثنين استدعاء الثنائي أحمد رفعت جناح فيوتشر وباهر المحمدي مدافع الإسماعيلي لتشكيلة المنتخب.

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