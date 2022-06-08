شباب الأهلي الإماراتي يتعاقد مع جارديم

أعلن نادي شباب الأهلي الإماراتي، يوم الأربعاء، تعاقده مع المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم لقيادة الفريق الأول في الموسم المقبل.

وسيخلف جارديم (47 عاماً) المدرب الإماراتي مهدي علي الذي خرج معه شباب الأهلي خالي الوفاض على المستوى المحلي في الموسم المنقضي، لكنه قاده إلى دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال آسيا حيث يواجه الهلال السعودي.

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والمفارقة أن جارديم هو من قاد الهلال إلى التتويج بالمسابقة القارية الموسم الماضي.

وحطّ جارديم رحاله في نادي الهلال بين 2 يونيو 2021 و14 فبراير 2022، قبل أن ينهي الفريق السعودي عقده بالتراضي بعد تراجع مستوى النتائج في الدوري.

ويعدّ المدرب البرتغالي صاحب تجربة واسعة، وقاد في مسيرته التي بدأت عام 2003 مع مواطنه كماتشا، فريقي براغا وسبورتينغ البرتغاليين وأولمبياكوس اليوناني (أحرز معه لقبي الدوري والكأس عام 2013) وموناكو الفرنسي (توّج معه بطلاً للدوري عام 2017).