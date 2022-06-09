الاتحاد المصري يهنئ صلاح بأحدث جوائزه

هنأ الاتحاد المصري لكرة القدم محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي وقائد المنتخب الأول يوم الأربعاء بمناسبة فوزه بجائزة أفضل لاعب في فريقه في الموسم المنقضي.

وأكد الاتحاد عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" الأربعاء، أن جمال علام رئيس الاتحاد تقدم بالتهنئة لمحمد صلاح قائد المنتخب بعد إعلان ناديه ليفربول الأنجليزي فوزه بجائزة أفضل لاعب بالفريق هذا الموسم 2021 - 2022 بتصويت الجماهير.

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وتفوق محمد صلاح ، الذي سجل 31 هدفا وقدم 15 تمريرة حاسمة في جميع المسابقات خلال الاستفتاء ، على زميله أليسون بيكر في استطلاعات الرأي ليحتفظ بالجائزة.

وأنهى ليفربول الموسم المنقضي في الدوري الإنجليزي في المركز الثاني برصيد 92 نقطة، بفارق نقطة واحدة خلف مانشستر سيتي المتوج باللقب.