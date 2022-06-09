السودان يهزم الكونغو بثنائية في تصفيات أمم إفريقيا

تغلب منتخب السودان على الكونغو الديمقراطية 2 - 1، يوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة التاسعة بتصفيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2023 في كوت ديفوار.

وتقدم المنتخب السوداني عن طريق وليد الشعلة في الدقيقة 16، قبل أن يضيف محمد عبد الرحمن الهدف الثاني في الدقيقة 86.

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وفي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني سجل بولينجي هدف الكونغو الديمقراطية الوحيد.

وحصد منتخب السودان، الذي خسر أول مباراة في التصفيات أمام مضيفه الموريتاني صفر -3، أول ثلاث نقاط له في المجموعة محتلا المركز الثالث بفارق نقطة خلف منتخب الغابون صاحب المركز الثاني، وموريتانيا متصدر المجموعة.

على الجانب الأخر يحتل منتخب الكونفو الديمقراطية المركز الرابع والأخير في ترتيب المجموعة بدون نقاط بعد تلقيه هزيمتين.