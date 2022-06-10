المغرب يقلب تأخره ويهزم جنوب إفريقيا

قلب المنتخب المغربي تأخره بهدف إلى فوز على جنوب إفريقيا بنتيجة 2 -1، يوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة 11 من تصفيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم في كوت ديفوار 2023.

وتقدم المنتخب الجنوب أفريقي عن طريق ليل فوستر في الدقيقة الثامنة، قبل أن ينجح المنتخب المغربي في تسجيل هدف التعادل عن طريق يوسف النصيري في الدقيقة 51.

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وفي الدقيقة 87 سجل أيوب الكعبي الهدف الثاني للمنتخب المغربي.

ويلعب المنتخب المغربي في الجولة المقبلة مع منتخب ليبيريا على ملعبه يوم 13 من يونيو الجاري.

يذكر أن المجموعة 11 تضم ثلاثة منتخبات هي المغرب وزيمبابوي وجنوب إفريقيا.