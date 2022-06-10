أعلن نادي اتحاد العاصمة المنافس في دوري المحترفين الجزائري لكرة القدم يوم الجمعة وفاة الدولي الجزائري بلال بن حمودة في حادث سير.
وشارك بن حمودة يوم الخميس في مباراة منتخب الجزائر للمحليين أمام ضيفه من الكونغو الديمقراطية وساهم بن حمودة في انتصار الجزائر 3-صفر بتسجيله الهدف الثاني من ركلة جزاء.
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ويعتبر بن حمودة من أبرز المواهب الصاعدة في الدوري الجزائري وبسبب تألقه اختاره مجيد بوقرة مدرب منتخب الجزائر للمحليين ضمن تشكيلته.
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