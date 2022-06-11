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الكويت تهزم النيبال وتحقق فوزها الأول في التصفيات

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الكويت تهزم النيبال وتحقق فوزها الأول في التصفيات

الكويت - د ب أ

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فاز منتخب الكويت على نظيره منتخب نيبال 4 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس آسيا لكرة القدم 2023.

وسجل أهداف المنتخب الكويتي فهد الرشيدي في الدقيقة 28 ويوسف السلمان (هدفين) في الدقيقتين 48 و70 ومبارك الفنيني في الدقيقة 73.

فيما سجل هدف منتخب نيبال الوحيد دارشان جورونج في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للمبارة وحصد المنتخب الكويتي أول ثلاث نقاط له في التصفيات فيما ظل منتخب النيبال بلا رصيد.

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