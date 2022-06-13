الأهلي المصري يفسخ تعاقده مع المدرب موسيماني

أعلن الأهلي عملاق الدوري المصري الممتاز لكرة القدم الانفصال بالتراضي عن المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني يوم الاثنين.



وقال الأهلي بموقعه على الإنترنت إن موسيماني طلب عدم الاستمرار في منصبه واتفق الطرفان على فسخ التعاقد "في أجواء ودية".

وقاد موسيماني الأهلي إلى الفوز ببطولة دوري أبطال إفريقيا مرتين على التوالي وخسر النسخة الأخيرة أمام الوداد المغربي أواخر الشهر الماضي.