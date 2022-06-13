.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

الأهلي المصري يفسخ تعاقده مع المدرب موسيماني

  • الخط
موسيماني
المدرب الجنوب إفريقي حقق بطولتي دوري أبطال إفريقيا مع الأهلي

الأهلي المصري يفسخ تعاقده مع المدرب موسيماني

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلن الأهلي عملاق الدوري المصري الممتاز لكرة القدم الانفصال بالتراضي عن المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني يوم الاثنين.

وقال الأهلي بموقعه على الإنترنت إن موسيماني طلب عدم الاستمرار في منصبه واتفق الطرفان على فسخ التعاقد "في أجواء ودية".

وقاد موسيماني الأهلي إلى الفوز ببطولة دوري أبطال إفريقيا مرتين على التوالي وخسر النسخة الأخيرة أمام الوداد المغربي أواخر الشهر الماضي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
هل تنجح "التجارة العالمية" في منع حدوث أزمة غذائية بسبب الحرب الأوكرانية؟ هل تنجح "التجارة العالمية" في منع حدوث أزمة غذائية بسبب الحرب الأوكرانية؟
اكتشف المزيد