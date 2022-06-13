الوحدة الإماراتي يعيد تيغالي

أعلن الوحدة المنافس في دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم يوم الاثنين عودة مهاجمه سيباستيان تاليابوي (تيغالي) بعد عامين في صفوف النصر المنافس المحلي.
وكشف الوحدة، الذي أنهى الموسم المنصرم في المركز الثالث، في بيان عبر حسابه على تويتر "تعاقدت شركة نادي الوحدة لكرة القدم مع أيقونة خط الهجوم.. الدولي سيباستيان تيغالي في صفقة انتقال حر. رحب مجلس إدارة النادي والجهازين الإداري والفني للفريق بعودة الهداف التاريخي متمنين له مزيدا من التوفيق والنجاح".
وأوضح تيغالي البالغ عمره 37 عاما إنه فخور بتمثيل الوحدة، "سيحرص على تقديم ما يُرضي طموحات الإدارة والجماهير، انتمائي لهذا الشعار قادني إلى هنا مرة أخرى، أشكر الجميع على ترحيبهم بي".
وخاض تيغالي تسعة مواسم في الدوري الإماراتي بينها موسمان مع النصر سجل خلالهما 23 هدفا.
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