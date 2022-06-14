تونس تسحق اليابان وتحرز كأس كيرين

أحرز المنتخب التونسي لقب دورة كأس كيرين الدولية الودية لكرة القدم بفوزه في النهائي على منتخب البلد المنظم اليابان يوم الثلاثاء بثلاثية نظيفة.

وسجل محمد علي بن رمضان هدف التقدم من ركلة جزاء في الدقيقة 55 ثم أضاف فرجاني ساسي الهدف الثاني في الدقيقة 76 بعد أن تلقى عرضية من يوسف المساكني ليجد نفسه في مواجهة المرمى.

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وفي الوقت بدل الضائع أطلق عصام الجبالي لاعب أودنسي الدانماركي تسديدة قوية من بعيد إثر هجمة معاكسة أسكنها في الزاوية اليمنى لمرمى اليابان معلنا الهدف الثالث.

وكانت تونس فازت في الدور قبل النهائي على تشيلي بثنائية نظيفة.

وتبلغ قيمة الجائزة للفريق المتوج بالدورة 250 ألف دولار أمريكي.

ويستعد المنتخب التونسي لخوض نهائيات كأس العالم للمرة السادسة في تاريخه في مونديال قطر 2022 حيث يتواجد في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات فرنسا والدانمارك وأستراليا.