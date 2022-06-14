فيتوريا يطلب 4 ملايين دولار.. والأهلي يحاول تخفيض المبلغ

اشترط البرتغالي روي فيتوريا الحصول على مبلغ 4 ملايين دولار من أجل الموافقة على تدريب الأهلي المصري خلفاً للجنوب إفريقي بيستو موسيماني، بينما تحاول إدارة النادي تخفيض مطالبه المالية وذلك وفقاً لما أوردته مصادر "العربية.نت".

وأعلن الفريق المصري يوم الاثنين رحيل مدربه موسيماني بالتراضي، بعد أقل من عامين على توليه المهمة الفنية للفريق محققًا خلالهما 5 بطولات من بينها البطولة القارية الإفريقية مرتين، كما ظفر بميداليتين برونزيتين خلال نسختين متتاليتين من كأس العالم للأندية.

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وأفادت مصادر "العربية.نت" أن محادثات مسؤولي الأهلي بدأت مع البرتغالي فيتوريا منذ يناير الماضي، أي قبل تجديد عقد موسيماني بشهرين، وعادت مرة أخرى بجدية عقب رحيل الأخير.

وتوجد نقطة خلاف وحيدة بين إدارة الأهلي وفيتوريا حول راتب الأخير، إذ طلب المدرب مع مساعديه الحصول على مبلغ 4 ملايين دولار في الموسم الواحد، وهو ما يتخطى المبلغ الذي يريد الفريق المصري دفعه.

وحقق فيتوريا بطولتي الدوري والسوبر السعوديين رفقة النصر خلال الفترة التي قضاها بين جدران الفريق العاصمي من يناير 2019 وحتى ديسمبر 2020، وكانت التجربة الأخيرة له مع سبارتاك موسكو الروسي قبل أن ينفصل الطرفان تراضيًا أواخر العام الماضي.



ونفت مصادر أخرى لـ"العربية.نت" وجود محادثات بين مسؤولي النادي القاهري مع رازفان لوشيسكو مدرب الهلال السعودي السابق، إذ يرتبط المدرب الروماني بعقد لموسمين آخرين من فريقه باوك اليوناني ويريد الوفاء به.

وحصد لوشيسكو ثلاثية الدوري وكأس الملك ودوري أبطال آسيا مع الهلال في آخر تجاربه قبل عودته لليونان.

ويقود المدرب المساعد لموسيماني، المصري سامي قمصان منصب المدير الفني للأهلي بصفة مؤقتة قبل التعاقد مع المدرب الجديد.