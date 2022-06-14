كوريا الجنوبية تضرب مصر برباعية

فاز المنتخب الكوري الجنوبي لكرة القدم على ضيفه منتخب مصر 4 - 1 خلال المباراة الودية التي جمعتهما يوم الثلاثاء في إطار استعداداتهما للمنافسات الدولية المقبلة.

وسجل أهداف المنتخب الكوري أوي جو هوانج و كيم يونغ جون و تشو كيو سيونج و تشانغ هون كون في الدقائق 16 و23 و84 والأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة، فيما سجل هدف المنتخب المصري مصطفى محمد في الدقيقة 38.

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ويستعد المنتخب الكوري الجنوبي للمشاركة في بطولة كأس العالم التي تقام في قطر في نوفمبر المقبل، حيث يلعب في المجموعة الرابعة مع منتخبات أوروغواي وغانا والبرتغال.

فيما يستعد المنتخب المصري لمواصلة مشواره في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم إفريقيا التي تقام العام المقبل، بعد فشله في التأهل للمونديال.