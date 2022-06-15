موسيماني: الفوز على الزمالك أعظم لحظاتي مع الأهلي

أكد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي المصري، أن فوزه بنهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الزمالك في نوفمبر 2020 كان اللحظة الأهم في حياته.
وقال موسيماني في فيديو نشره الحساب الرسمي للأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"ليوم الأربعاء: واجهنا الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2020، مباراة الأهلي والزمالك هي نهائي القرن، حدث لا يتكرر كثيراً وربما مرة واحدة في العمر ولقد فزنا به، هذا هو الحدث الأهم والأعظم في حياتي.
وأضاف: هناك لحظات كثيرة مهمة لدي مع الأهلي المصري لن أنساها من بينها الفوز بدوري أبطال إفريقيا على حساب كايزر تشيفز 2021 والميداليتان البرونزيتان في مونديال العالم للأندية وأشياء أخرى.
وتابع: ما حصلت عليه من تقدير في الأهلي لم أحصل عليه حتى في بلدي جنوب إفريقيا.. في مصر لا أستطيع السير في الشارع من حب الجماهير لي كوني مدربا للأهلي.
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