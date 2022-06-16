الأهلي يكسب برباعية في أول مباراة بعد رحيل موسيماني

حقق الأهلي انتصارا كبيرا 4-1 على الشرقية للدخان بعد أداء رائع في أول مباراة بعد رحيل مدربه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني في مباراة مؤجلة بالدوري المصري الممتاز لكرة القدم يوم الثلاثاء.



وسجل أهداف الأهلي، الذي قاده مؤقتا سامي قمصان، حسين الشحات في الدقيقة 25 وطاهر محمد طاهر بعدها بست دقائق من ركلة جزاء قبل أن يضيف أحمد عبد القادر الثالث في الدقيقة 58 والبديل وليد سليمان في الدقيقة الأخيرة.



وأحرز هدف الشرقية للدخان البديل التونسي فراس عيفية هدفا رائعا في الدقيقة 77.



وقلص الأهلي، صاحب المركز الثالث، الفارق مع بيراميدز ثاني الترتيب إلى ثلاث نقاط بعدما رفع رصيده إلى 40 نقطة من 17 مباراة مقابل 21 لبيراميدز.



ويتصدر الزمالك المسابقة برصيد 44 نقطة من 20 مباراة، فيما ظل الشرقية للدخان في ذيل الترتيب برصيد 13 نقطة من 21 مباراة.

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