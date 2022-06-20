وست هام يتعاقد مع المغربي نايف أكرد

أعلن نادي وست هام الإنجليزي لكرة القدم يوم الاثنين تعاقده مع المدافع المغربي نايف أكرد من رين الفرنسي بعقد يمتد لخمسة أعوام.
وكان ديفيد مويس المدير الفني لوست هام حريصا على ضم لاعب قلب دفاع يلعب بقدمه اليسرى خلال سوق الانتقالات الصيفية.
وقال مويس في تصريحات لموقع نادي وست هام: يسعدني الترحيب بنايف في وست هام. لقد تابعنا تقدمه منذ فترة وأنا سعيد للغاية بأننا نجحنا في حسم الصفقة.
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وبدأ نايف أكرد مسيرته الاحترافية مع الفتح المغربي، ثم انتقل للعب في فرنسا عام 2018 حيث انضم إلى ديجون ومنه إلى رين في عام 2020.
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