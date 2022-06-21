أشرف محمود: محمد صلاح لا يدخر جهداً مع المنتخب

كشف الإعلامي الرياضي المصري أشرف محمود أن محمد صلاح نجم المنتخب ونادي ليفربول الإنجليزي لا يدخر جهدا خلال مشاركاته الدولية مبينا أن وكيل أعماله هو من يسبب له الضرر في بعض المناسبات.
وفي لقاء معه خلال نشرة الرياضة على "العربية" أوضح أشرف: محمد صلاح حقق سمعة عالمية للكرة المصرية أكثر من جميع اللاعبين ممن سبقوه من كانوا نجوما على المستوى المحلي والقاري.
وأضاف: انتقاد شحاتة لمحمد صلاح غريب ومنتخب مصر في فترة تدريبه كان يضم مجموعة من اللاعبين النجوم، ولا يستطيع صلاح أن يحقق إنجازات عديدة برفقة عددا من لاعبي الدوري المحلي.
وزاد: صلاح هو الخاسر الأكبر بعدم التأهل إلى كأس العالم والفوز بكأس أفريقيا وهو لا يدخر جهدا خلال مشاركاته الدولية ووكيل أعماله هو سبب تحدياته الفترة الماضية وقد خدمه كثيرا ولكنه سبب له الضرر في أكثر من مناسبة.
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