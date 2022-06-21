وزير الرياضة: تونس ستشارك في كأس العالم

نفى كمال دقيش، وزير الشباب والرياضة التونسي، يوم الثلاثاء نية الوزارة حل اتحاد الكرة في بلاده وقال إن المنتخب الوطني سيشارك في نهائيات كأس العالم لكرة القدم بقطر هذا العام دون أي مشكلة.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن دقيش قوله إن الوزارة لم تهدد بحل اتحاد الكرة، لكنها أكدت حق الوزارة في التدخل في حال تقصير أحد الهياكل الرياضية في تطبيق القانون.
وأوضح دقيش أن الوضعية غير موجودة لحل اتحاد الكرة مضيفا أن منتخب تونس سيشارك في نهائيات كأس العالم وسيحقق نتائج إيجابية.
وكانت تقارير إعلامية ذكرت أن منتخب تونس يواجه خطر الغياب عن كأس العالم بسبب صراع بين وزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة، ما قد يسفر عن تدخل الاتحاد الدولي (الفيفا) وتعليق عضوية الاتحاد.
وستشارك تونس في كأس العالم للمرة السادسة في تاريخها وتلعب في المجموعة الرابعة مع فرنسا المدافعة عن اللقب والدنمارك وأستراليا.
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