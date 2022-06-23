شريف يمنح الأهلي نقاط غزل المحلة

قاد محمد شريف فريقه الأهلي لاستعادة نغمة الانتصارات في الدوري المصري، بعدما تسبب في هدف وأحرز آخر، خلال فوزه 2 - 1 على ضيفه غزل المحلة يوم الأربعاء في المرحلة الثانية والعشرين للمسابقة.
وتقدم الأهلي بهدف حمل توقيع محمد مجدي في الدقيقة 12 من ركلة جزاء تسبب فيها محمد شريف، لكن التنزاني حميد ماو، أحرز هدف التعادل لغزل المحلة في الدقيقة 58.
وأنقذ شريف الأهلي من السقوط في فخ التعادل، بعدما أحرز هدف الفوز لأصحاب الأرض في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، ليواصل هز الشباك للمباراة الثانية على التوالي، عقب تسجيله هدفا خلال لقاء القمة أمام الزمالك يوم الأحد الماضي.
وارتفع رصيد الأهلي، الذي تعادل في المرحلة الماضية 2 - 2 مع الزمالك، إلى 44 نقطة في المركز الثالث، بفارق 4 نقاط خلف غريمه التقليدي الزمالك المتصدر غير أن الفريق الأحمر مازال يمتلك 3 مباريات مؤجلة.
في المقابل، توقف رصيد غزل المحلة، الذي تلقى خسارته السابعة في المسابقة خلال الموسم الحالي والثانية على التوالي، عند 25 نقطة في المركز الثاني عشر.
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