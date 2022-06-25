الاتحاد الأفريقي يحدد قواعد المشاركة في "الأبطال" و"الكونفدرالية"

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن قواعد نسختي دوري أبطال أفريقيا وكأس الاتحاد الأفريقي "الكونفدرالية" لموسم 2022 - 2023.
وقال كاف عبر موقعه الرسمي يوم الجمعة "قامت لجنة المسابقات بحسم عدد من الأمور الرئيسية المتعلقة بالإعداد للموسم الجديد لنسختي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية، الخاصة بتسجيل الاندية المشاركة وبدء الفعاليات وتسجيل اللاعبين وشروط المشاركة للاتحادات الأعضاء".
وأضاف أنه تم مد مهلة إرسال كل اتحاد محلي لأسماء الأندية التي ستشارك في بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية الي 31 يوليو المقبل.
وأوضح: تم تأكيد أحقية 12 اتحادا محليا بمشاركة ناديين من مسابقاته في دوري الأبطال والكونفدرالية، وهم الجزائر وأنغولا وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومصر وغينيا وليبيا والمغرب ونيجيريا وجنوب أفريقيا والسودان وتنزانيا وتونس.
وتابع: تمت الموافقة علي استمرار قاعدة الاستبدال خلال المباريات لخمسة لاعبين وذلك بعد قرار مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم ، مع منح كل نادي في قيد 40 لاعباً بقائمته علي أن يتواجد علي مقاعد البدلاء 9 لاعبين من 7 وتكون نهاية فترة التسجيل الأولي في الجولات التمهيدية في 15 أغسطس 2022.
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