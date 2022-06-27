الأهلي يعبر بيراميدز ويبلغ نصف نهائي كأس مصر 2021

تأهل فريق الأهلي إلى الدور قبل النهائية ببطولة كأس مصر لنسخة الموسم الماضي، بعد فوزه على بيراميدز 2 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد في دور الثمانية من البطولة.

وسجل هدفي الأهلي طاهر محمد طاهر في الدقيقة 18 وحسام حسن في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة، فيما سجل هدف بيراميدز رمضان صبحي في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للمباراة من ركلة جزاء.

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ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في الدور قبل النهائي مع بتروجيت الذي تغلب على وادي دجلة 2 - 1 في دور الثمانية على أن يواجه الفائز منهما الزمالك في المباراة النهائية.