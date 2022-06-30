الأهلي يسقط أمام سموحة بثلاثية في الدوري المصري

تلقت آمال الأهلي في المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم ضربة قوية، بعدما تكبد هزيمته الثانية في المسابقة خلال الموسم الحالي، إثر خسارته 2 - 3 أمام مضيفه سموحة السكندري، يوم الأربعاء، في المرحلة الـ23 للبطولة.
وتجمد رصيد الأهلي عند 44 نقطة، ليظل في المركز الثالث بجدول ترتيب المسابقة، بفارق 7 نقاط خلف غريمه التقليدي الزمالك (المتصدر)، علما بأن الفريق الأحمر مازال يمتلك 3 مباريات مؤجلة، بإمكانه اعتلاء القمة حال حصوله على 7 نقاط فقط خلالها.
في المقابل، ارتفع رصيد سموحة، الذي وضع حدا لمسلسل تعادلاته الذي استمر خلال لقاءاته الثلاثة الماضية، إلى 39 نقطة، ليزاحم فيوتشر، المتساوي معه في نفس الرصيد، على المركز الرابع.
وتقدم سموحة بهدف مبكر عن طريق مروان حمدي في الدقيقة التاسعة، قبل أن يضيف زميله عبد الكبير الوادي الهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.
وعاد مروان حمدي لهز الشباك من جديد، مسجلا الهدف الثالث للفريق السكندري وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 46، فيما أحرز طاهر محمد طاهر وحسام حسن هدفي الأهلي في الدقيقتين 59 والرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني على الترتيب.
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